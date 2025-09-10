الدولار يستقر قبيل تقريرين عن التضخم في أمريكا

استقر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، متمسكا بمكاسبه التي حققها خلال الليل في الوقت الذي يستعد فيه المتعاملون لتقريرين مهمين عن التضخم يصدران هذا الأسبوع مما قد يساعد في تحديد مدى خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل وبعد ذلك.

وبعد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي الذي عزز توقعات خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه الذي سيعقد يومي 16 و17 سبتمبر، فإن السؤال الوحيد الذي يطرحه المستثمرون هو ما إذا كان حجم الخفض سيكون 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس.

وسيعتمد ذلك بشكل كبير على مدى تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم. ومن المقرر أن تصدر بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، يليها تقرير تضخم أسعار المستهلكين غدا الخميس.

وقال كيران وليامز رئيس قسم العملات الأجنبية في آسيا لدى (إن تاتش كابيتال ماركتس) "بالنظر إلى أسعار الخدمات الثابتة وتفضيل مجلس الاحتياطي الاتحادي... للتدرج، يبدو مستبعدا أن يُقدم على الخفض الكبير الأسبوع المقبل، ولكن البيانات ستحدد مدى قوة توقع السوق لمسار التيسير حتى نهاية العام".

وأدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين خيمت على أسواق العملات خلال التعاملات الآسيوية. وتراجع اليورو قليلا إلى 1.16985 دولار بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3522 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على الين الذي سجل 147.42 للدولار.

وبلغ الدولار الأسترالي 0.6587 دولار، محوما بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي لامسه أمس الثلاثاء.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، عند 97.834 بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة أمس الثلاثاء. وانخفض المؤشر بنحو 10 بالمئة في عام 2025 إذ أدت السياسات التجارية الأمريكية غير المنتظمة وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.