أسعار النفط ترتفع وسط تفاؤل تجاري بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 1%.

وتغلبت حالة التفاؤل إزاء التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا، أو ما يعادل 0.26%، لتصل إلى 64.70 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 18 سنتًا، أو 0.29%، لتسجل 61.80 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، بعدما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "تقترب" من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وأن طهران وافقت "نوعًا ما" على بنوده. ومع ذلك، أفاد مصدر مطّلع على المحادثات بأن هناك لا تزال نقاط تباين بحاجة إلى الاتفاق بشأنها.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين — وهما أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم — على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يومًا، يتم خلالها خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير. وقد أثارت الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على النمو العالمي والطلب على النفط.

ومع ذلك، لا تزال تجارة النفط رهينةً لديناميكيات العرض، بما في ذلك احتمال عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وقال بنك "إيه. إن. زد" في مذكرة للعملاء: "ألقى تراجع المخاطر الجيوسياسية بظلاله على المعنويات، التي تعاني أصلًا من القلق بشأن ارتفاع الإمدادات من الدول الأعضاء في منظمة أوبك".

من جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إنها تتوقع ارتفاع الإمدادات العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا خلال هذا العام، بزيادة قدرها 380 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة، مع قيام السعودية وأعضاء آخرين في تحالف "أوبك+" بإلغاء تخفيضات الإنتاج.