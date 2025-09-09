بدء حجز هواتف آيفون في الإمارات 12 سبتمبر .. والتسليم خلال أسبوع

أعلنت شركة آبل عن بدء الطلب المسبق لهاتفيها الجديدين iPhone Air وiPhone 17 يوم الجمعة 12 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الأجهزة رسميًا يوم الجمعة 19 سبتمبر في أكثر من 63 دولة ومنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، اليابان، الهند، وفرنسا. كما ستتوفر الأجهزة في 22 دولة ومنطقة إضافية اعتبارًا من 26 سبتمبر.

آيفون إير

سيُطرح iPhone Air بأربعة ألوان: الأسود الفلكي، الأبيض السحابي، الذهبي الفاتح، والأزرق السماوي. وتتوفر خيارات التخزين بسعات 256GB و512GB و1TB، مع سعر يبدأ من 4,299 درهماً إماراتياً.

آيفون 17

أما iPhone 17 فيأتي بألوان: البنفسجي الناعم، الأزرق الضبابي، الأخضر الرمادي، الأبيض، والأسود. ويُطرح بخياري تخزين 256GB و512GB، بسعر يبدأ من 3,399 درهماً إماراتياً.

النظام الجديد

إلى جانب الأجهزة، سيتوفر نظام التشغيل iOS 26 يوم الاثنين 15 سبتمبر كتحديث مجاني. وتوضح آبل أن بعض الميزات قد لا تكون متاحة بجميع اللغات أو في كل المناطق، وذلك تبعًا للقوانين واللوائح المحلية.