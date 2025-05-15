النفط يهبط 2% وسط توقعات باتفاق نووي بين أمريكا وإيران

انخفضت أسعار النفط عند التسوية اليوم "الخميس" وسط توقعات بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني من شأنه تخفيف العقوبات على طهران وضخ مزيد من النفط في السوق العالمية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.36 بالمئة إلى 64.53 دولار للبرميل عند التسوية. ونزلت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.53 دولار أو 2.42 بالمئة إلى 61.62 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تقترب جدا من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفا أن طهران وافقت "نوعا ما" على الشروط.

جاء ذلك بعدما قال مسؤول إيراني لشبكة إن.بي.سي نيوز في مقابلة أذيعت " الأربعاء" إن إيران مستعدة للموافقة على اتفاق مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال أولي هفالباي المحلل في إس.إي.بي "أي تخفيف فوري للعقوبات نتيجة للاتفاق النووي ربما يفتح المجال لإمدادات إضافية قدرها 0.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام الإيراني للسوق العالمية، وهو تطور نزولي لا يمكن إنكاره بالنسبة للأسعار".

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2025 إلى 740 ألف برميل يوميا، بزيادة تبلغ 20 ألف برميل يوميا عن التقرير السابق، وأرجعت ذلك إلى توقعات أعلى للنمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط مما يدعم الاستهلاك.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التحديات الاقتصادية والمبيعات القياسية للسيارات الكهربائية من المتوقع أن تخفض نمو الطلب إلى 650 ألف برميل يوميا خلال بقية العام، مقارنة بنمو بلغ نحو مليون برميل يوميا في الربع الأول.

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين، ضمن ما يعرف بأوبك+، على زيادة إنتاج النفط. وخفضت أوبك "الأربعاء" توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج أوبك+ هذا العام.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 مليون برميل إلى 441.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو أيار، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 1.1 مليون برميل، مما أثر على الأسعار.







