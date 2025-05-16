الدولار يتراجع والوون الكوري الجنوبي يقفز

تراجع الدولار، أمس، بالتزامن مع ارتفاع قوي للوون الكوري الجنوبي، وسط تكهنات مستمرة بأن واشنطن تسعى إلى إضعاف الدولار، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع عملات آسيوية أخرى.

وأدت أنباء، الأربعاء، عن اجتماع مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمناقشة سعر صرف الدولار مقابل الوون إلى موجة من بيع الدولار، مما أكد حالة الحذر في السوق.

وواصل الوون المكاسب لليوم الثاني على التوالي، وارتفع 0.8% ليصل إلى 1396.22 للدولاراً، بعد الارتفاع 0.6% في الجلسة السابقة.

وزاد الوون نحو 6% هذا العام، بعد أن كان الأسوأ أداء بين عملات الدول الآسيوية الناشئة العام الماضي، عندما انخفض 14% مقابل الدولار.

ويماثل هذا الارتفاع المفاجئ في قيمة الوون الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته عملة تايوان لمدة يومين في بداية مايو، والذي تزامن أيضاً مع اختتام محادثات تجارة بين الولايات المتحدة وتايوان في واشنطن.

وارتفع الدولار التايواني 0.5% مقابل الدولار في تعاملات، أمس، وسجلت العملة التايوانية ارتفاعاً 8% هذا العام.وصعد الين 0.5% ليصل إلى 146.04 يناً للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في شهر عند 148.65 للدولاراً في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 0.13% ليصل إلى 100.87، ولكنه يتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية 0.5%. ومع ذلك فقد هبط ​​المؤشر نحو 7% في 2025.

وهناك تركيز من جانب المستثمرين، على بيانات مبيعات التجزئة بينما هناك ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاقات التجارية المحتملة.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين تعليقاً مؤقتاً يستمر 90 يوماً لأغلب الرسوم الجمركية التي تبادلا فرضها منذ أوائل أبريل. وارتفع الدولار الأسترالي مجدداً بعد أن جاءت بيانات التوظيف أقوى من المتوقع.

وزاد الدولار الأسترالي 0.22% إلى 0.64425 دولار أمريكي، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.17% ليصل إلى 0.5908 دولار أمريكي.