3.99 مليارات دولار أرباح «أليانز» الفصلية

أعلنت شركة أليانز الألمانية للخدمات التأمينية والمالية، أمس، ارتفاع أرباحها قبل حساب الضرائب لتصل إلى 3.55 مليارات يورو (3.99 مليارات دولار) خلال الربع الأول مقارنة بـ3.49 مليارات يورو خلال الربع نفسه من العام الماضي، مما يعكس النمو في جميع الأقسام. وارتفع الدخل الأساسي قبل حساب الضرائب إلى 3.713 مليارات يورو مقارنة بـ3.414 مليارات يورو خلال العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 4.238 مليارات يورو مقارنة بـ3.986 مليارات يورو خلال العام الماضي. مع ذلك، انخفض صافي الدخل إلى 2.432 مليار يورو أو 6.27 يورو للسهم مقارنة بـ 2.475 مليار يورو أو 6.31 يورو للسهم خلال العام الماضي، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى زيادة الضرائب.

وارتفع صافي الدخل الأساسي ليسجل 2.55 مليار يورو أو 6.60 يورو للسهم، مقارنة بـ 2.513 مليار يورو أو 6.41 يورو للسهم خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي حجم أعمال الشركة 11.7% ليصل إلى 54.014 مليار يورو مقارنة بـ48.410 مليار يورو خلال العام الماضي. وأكدت الشركة توقعاتها بتحقيق أرباح تشغيلية تبلغ 16 مليار يورو، زائد أو ناقص مليار يورو خلال العام الجاري بأكمله.