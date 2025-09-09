نمو الإقراض المصرفي في اليابان خلال أغسطس

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة أمس، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 3.6 % سنوياً، إلى 646.058 تريليون ين (4.36 تريليونات دولار)، وهو ما زاد عن توقعات المحللين، ومعدل النمو في الشهر السابق.

وكان المحللون يتوقعون نمو الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2 %، وهو نفس معدل نموه خلال يوليو الماضي.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال أغسطس بنسبة 3.9 % سنوياً، إلى 567.57 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3 %، للشهر الثالث على التوالي، إلى 78.488 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي 15.6 %، إلى 5.654 تريليونات ين، بعد ارتفاعه بنسبة 21.1 % خلال الشهر السابق.