الين ينخفض بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني

انخفض الين أمام أغلب العملات يوم الاثنين عقب أنباء استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، بينما تكبد الدولار خسائر على خلفية تقرير وظائف أمريكي ضعيف عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

أعلن إيشيبا يوم الأحد استقالته، وهو ما ينذر بفترة طويلة من الضبابية السياسية في وقت يمر فيه رابع أكبر اقتصاد في العالم بفترة عصيبة.

وتراجع الين في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين 0.6 بالمئة مقابل الدولار إلى 148.25.

وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني عند 173.91 و200.33 على الترتيب.

وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة تراجعا حادا في نمو الوظائف في أغسطس آب وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا إلى 4.3 بالمئة.

وأمام الدولار، انخفض الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3492 دولار بعد أن ارتفع بأكثر من 0.5 بالمئة يوم الجمعة. وبالمثل، هبط اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.1709 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من شهر يوم الجمعة.

واستقر مؤشر الدولار عند 97.87 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.6558 دولار أمريكي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.03 بالمئة إلى 0.5891 دولار أمريكي.