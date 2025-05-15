قطاع الطاقة يضغط على أسهم أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بضغط من خسائر كبيرة في قطاع الطاقة بعد انخفاض أسعار النفط الخام، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة وتصريحات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وحتى الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 %، وهبطت أسهم قطاع الطاقة اثنين بالمئة لتتصدر الخسائر.

كما سجلت معظم البورصات الأوروبية خسائر في مستهل التعاملات.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 % على خلفية احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي إيراني محتمل قد يخفف العقوبات عن طهران ويعزز إمدادات النفط.

وتحملت شركات النفط الكبرى العبء الأكبر، إذ انخفضت أسهم شركة بريتيش بتروليوم وشركة شل 5 % و3 % على الترتيب، مما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي.

وينتظر المستثمرون تصريحات باول في وقت لاحق من اليوم لتكوين توقعات أوضح حول السياسة النقدية.

كما يتركز الاهتمام على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الوشيكة وأرباح وول مارت، والتي يمكن أن تقدم صورة أوضح عن معنويات المستهلكين.

ويترقب المستثمرون في أوروبا أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو وبيانات التوظيف للربع الأول من العام والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وهوت أسهم شركة تيسينكروب 12 % بعد أن سجلت المجموعة المصنعة لمجموعة واسعة من المنتجات من الغواصات إلى قطع غيار السيارات انخفاضا في أرباحها التشغيلية للربع الثاني.