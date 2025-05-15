الدولار يتذبذب وسط ضبابية بشأن الاتفاقات التجارية

تذبذب سعر صرف الدولار اليوم الخميس ضمن أسبوع مضطرب شهد تحول ارتياح المستثمرين بعد هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين إلى حالة من الحذر أثارتها الضبابية بشأن شكل الاتفاقات التجارية المختلفة، في حين استقر الوون الكوري الجنوبي بعد تحركات حادة.

وشهدت العملة الكورية الجنوبية تقلبات الليلة الماضية وسط تقييم المستثمرين لأنباء تفيد بأن مسؤولين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتمعوا الأسبوع الماضي لمناقشة سعر صرف الدولار مقابل الوون.

لكن تقريرا لبلومبرغ ذكر أن واشنطن لا تتفاوض على إضعاف الدولار في إطار محادثات الرسوم الجمركية ساهم في تهدئة أسواق العملات. ورغم ذلك، من المرجح أن تُبقي المخاوف من احتمال سعي الإدارة الأمريكية لإضعاف الدولار المستثمرين في حالة من الحذر.

واستعاد الدولار بعض الخسائر التي شهدها في الآونة الأخيرة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين والتي كانت مدفوعة بالمخاوف بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنه انخفض مقابل معظم عملات الأسواق الناشئة.

وبلغ سعر الوون في أحدث التعاملات 1410.70 مقابل الدولار بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة. ووصل البيزو المكسيكي إلى 19.38 مقابل الدولار ليظل يحوم قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وصعد الين الياباني قليلا إلى 146.48 مقابل الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في شهر عند 148.65 الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى عند 101، ويتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وسيركز المستثمرون اليوم الخميس على بيانات مبيعات التجزئة بينما يترقبون مزيدا من التفاصيل بشأن الاتفاقات التجارية المحتملة بعد تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت الدولتان يوم الاثنين تعليقا مؤقتا يستمر 90 يوما لأغلب الرسوم الجمركية التي تبادلا فرضها منذ أوائل أبريل.