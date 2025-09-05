تراجع العجز التجاري الفرنسي في يوليو

كشفت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية اليوم الجمعة، انخفاض العجز التجاري في يوليو من شهر سابق فيما ارتفعت الصادرات وسط تراجع في الواردات.

وانخفض العجز التجاري إلى 6ر5 مليارات يورو (55ر6 مليار دولار) في يوليومن 2ر7 مليارات يورو في يونيو.

وفي الشهر المماثل من العام الماضي، بلغ العجز التجاري 2ر6 مليار يورو.

وخلال يوليو، تحسن ميزان الطاقة بواقع 3ر0 مليار يورو. وسجلت الصادرات زيادة شهرية بواقع 6ر2 % بينما تراجعت الواردات بواقع 5ر0 %.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات والواردات بواقع 5ر0 % و8ر0 % على التوالي.