معجون الأسنان.. أحدث مؤشر على التوتر التجاري بين أمريكا والهند

حولت الشركة الهندية دابر المنافسة لشركة كولجيت بالموليف الأمريكية معجون الأسنان الذي تنتجه إلى اختبار للوطنية، إذ تكثف الشركات الترويج للسلع المحلية وسط تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وكرر رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الخميس دعوته لاستخدام السلع المصنوعة في الهند. وقال مودي إنه ينبغي على الأطفال "إعداد قائمة" بالسلع ذات العلامات التجارية الأجنبية، في حين ينبغي على المعلمين حثهم على عدم استخدامها.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رسوما جمركية تصل إلى 50 بالمئة على السلع الهندية المستوردة، ما دفع أنصار مودي إلى إطلاق حملة على تطبيق واتساب لمقاطعة العلامات التجارية الأمريكية بما في ذلك ماكدونالدز وبيبسي وأبل.

ونشرت شركة دابر للسلع الاستهلاكية، التي تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار، إعلانا في الصفحة الأولى من الصحف هذا الأسبوع يحمل صورا لعبوات معجون أسنان لا تحمل علامة تجارية تشبه عبوات كولجيت.

ورفضت دابر التعليق على الإعلان، ولم ترد كولجيت على استفسارات رويترز.

ووصف كارثيك سرينيفاسان، مستشار الاتصالات، الاستراتيجيات الإعلانية لدابر وغيرها بأنها "تسويق لحظي".

وأضاف "كيف يمكننا الاستفادة من هذا الشعور على الأقل لهذا الأسبوع والأسبوع القادم؟ هذا ما تفعله كل هذه العلامات التجارية حرفيا".

ومن بين الشركات الأخرى التي تستخدم تكتيكا مماثلا شركة أمول، أكبر شركة ألبان في الهند، التي نشرت رسوما كاريكاتورية تظهر منتجات "صنع في الهند" على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يظهر في أحد إعلاناتها تميمة تحمل علم الهند وقطعة من الزبد.

ووفقا لبيانات يورومونيتور لعام 2024، تستحوذ شركة كولجيت على 43 بالمئة من سوق معجون الأسنان في الهند، تليها الوحدة الهندية التابعة لشركة يونيليفر، وهي موطن العلامة التجارية بيبسودنت في البلاد. وتأتي دابر في المركز الثالث بحصة 17 بالمئة.

وتمثل الهند البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة سوقا رئيسية للسلع الاستهلاكية الأمريكية، وغالبا ما تشترى من متجر أمازون عبر الإنترنت، واتسع انتشار العلامات التجارية الأمريكية إلى عمق المدن الهندية الصغيرة على مدار سنوات.