بي إم دبليو تعقد جمعية عمومية للمساهمين للمرة الأولى منذ خمسة أعوام

تعقد شركة بي إم دبليو جمعية عمومية حضورية تلتقي فيها بالمساهمين وجهًا لوجه وذلك للمرة الأولى منذ خمسة أعوام،.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، فقد لبّى الدعوة نحو 3000 شخص لحضور الجمعية في قاعة "أوليمبيا" في ميونخ - مدفوعين غالبًا بالرغبة في الاستماع مباشرة من الشركة لخططها حول كيفية التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، أو التغلب على الضعف في السوق الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي أوليفر تسيبزه في مستهل كلمته مبرّرًا عقد الجمعية بشكل حضوري:"الإنسان ليس كائنًا رقميًا. كلنا نرغب في التواصل المباشر، وأن ننظر في عيون بعضنا البعض."

ووسط تصفيق المساهمين، شدّد رئيس مجلس الإشراف نوربرت رايتهوفر على أن الحجج المؤيدة لعقد الفعالية بشكل حضوري كانت هي الراجحة، لا سيما في أوقات التغييرات الكبرى.

ويبدو أن رايتهوفر نفسه، الذي كان يشغل في الماضي منصب الرئيس التنفيذي لـ بي إم دبليو- كان من الحجج الداعمة لعقد الاجتماع حضورياً؛ إذ ودّع رايتهوفر الشركة خلال الجمعية العمومية بعد 38 عامًا من العمل فيها، حيث بدا عليه التأثر بشكل واضح أثناء تكريمه من قبل الرئيس التنفيذي تسيبزه، وممثلي المساهمين، والمساهم الكبير شتيفان كفانت.

وسيخلفه في المنصب المدير المالي السابق نيكولا بيتر، الذي تم انتخابه لعضوية مجلس الإشراف بنسبة تأييد بلغت 86%، ومن المتوقع أن يُنتخب مساء اليوم رئيسًا للمجلس.

أما موعد انعقاد الجمعية العمومية الحضورية التالية لدى بي إم دبليو فلا يزال غير محدد إذ إن الشركة حصلت اليوم على موافقة لعقد جمعيات عمومية افتراضية لمدة خمس سنوات قادمة.

ورغم انتقادات بعض ممثلي المساهمين، مثل دانييلا بيرجدولت من الجمعية الألمانية لحماية حقوق حملة الأسهم، بأن هذه المدة طويلة، فقد وافق المشاركون على الاقتراح بنسبة 93% تقريبًا.

يُذكر أن العديد من الشركات الأخرى حصلت فقط على تفويض لسنتين. ومع ذلك، وعدت بي إم دبليو بعقد جمعية عمومية حضورية واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس. وقد دعت بيرجدولت إلى تنظيم المزيد منها قائلة:"أنتم ترون كم يحب المساهمون الحضور"، موجّهة كلامها إلى قيادة الشركة.

ومن جانب آخر، فإن نشطاء البيئة يفضلون بالتأكيد عقد المزيد من اللقاءات الحضورية، حيث يستغلون الجمعية كمنصة احتجاج، محاولين مقاطعة خطاب الرئيس التنفيذي عبر هتافات ولافتات. لكن تأثيرهم ظل هامشيًا.