الذهب يتراجع مع تزايد التفاؤل بشأن التجارة



هبطت أسعار الذهب اليوم "الأربعاء" بما يزيد على اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على شهر مع تنامي التفاؤل التجاري الذي عزز شهية المخاطرة، مما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 3180.29 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 11 أبريل. وانخفضت الأسعار إلى 3174.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اثنين بالمئة إلى 3184.20 دولار.

وقال تاي وونغ، وهو متعامل مستقل في المعادن "أدت مسيرة الهبوط في أسعار الذهب، والناجمة عن التخفيض الحاد في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تصحيح في المستويات الفنية للذهب".

وفتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع، مدفوعة بالاتفاق حول الرسوم الجمركية وتوقعات بعقد المزيد من اتفاقيات التجارة.

واتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بقدر هائل، وأقرتا فترة تعليق لمدة 90 يوما حتى يتم الانتهاء من التفاصيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة "الثلاثاء" إنه يتصور نفسه وهو يتعامل مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول تفاصيل اتفاق تجاري. وأشار ترامب أيضا إلى وجود "اتفاقات محتملة" قيد الإعداد مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وبلغ الذهب، وهو ملاذ آمن في أوقات الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، أعلى ذروة له عند 3500.05 دولار أمريكي الشهر الماضي. وارتفعت الأسعار 21.2 بالمئة حتى الآن هذا العام.

ويترقب المتداولون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، المقرر صدورها غدا "الخميس"، بعد صدور بيانات استهلاكية أضعف من المتوقع، للحصول على مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 32.27 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 980.21 دولار، وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 950.70 دولار.







