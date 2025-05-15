«بورشه» تتكبد 1.2 مليار دولار في 3 أشهر

أعلنت شركة «بورشه إس إي» الألمانية، التي تسيطر على شركة «بورشه» لصناعة السيارات الرياضية والمساهم الأكبر في «فولكس فاجن»، أمس، تسجيل خسائر قدرها مليار يورو خلال الربع الأول من العام، مستشهدة بـ«التحديات الحالية التي تواجهها استثماراتها الرئيسية».

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من شتوتجارت مقراً لها، أن خسائر المجموعة بعد احتساب الضرائب بلغت 1.08 مليار يورو (1.2 مليار دولار)، خلال الفترة بين يناير ومارس، بالمقارنة مع الأرباح، التي بلغت 1.06 مليار يورو، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال العام الماضي أدت عمليات شطب الاستثمارات بقيمة بلغ إجماليها مليارات اليورو إلى حدوث خسائر كبيرة. وسجلت الشركة القابضة المدرجة على مؤشر داكس الألماني انخفاضاً خلال الربع الأول من عام 2025، في قيمة أسهم «فولكس فاجن إيه جي»، بقيمة 1.4 مليار يورو، وبورش إيه جي بقيمة 168 مليون يورو فيما تعاني صناعة السيارات العالمية تداعيات الرسوم الأمريكية على السيارات.

