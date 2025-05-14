صعود معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد الاتفاق بين واشنطن وبكين

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الأربعاء، حيث ساد شعور حذر بالارتياح في الأسواق الإقليمية بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة لمدة 90 يوما في حربهما التجارية.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني في تداولات ما بعد الظهر بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 93ر38126 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 60ر8273 نقطة.

وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2ر1 % ليصل إلى 46ر2639 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 8ر1 % ليصل إلى 23ر22070 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 8ر0 % ليصل إلى 78ر3402 نقطة.

ولا يزال الارتياح بشأن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين فاترا بين الشركات والمستثمرين العالميين بسبب حالة عدم اليقين بشأن المدة التي قد تستمر فيها والوجهة التي قد تذهب إليها الرسوم الجمركية خلال الأشهر المقبلة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على تباين أمس الثلاثاء.

وأدى تقرير صدر الليلة الماضية، وأظهر تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي، إلى تعزيز عمليات الشراء، مما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 55ر5886 نقطة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 43ر42140 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6ر1 % ليصل إلى 08ر19010 نقطة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قليلا مع تزايد الآمال في الاقتصاد الأمريكي. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 48ر4 % من 45ر4% في أواخر أمس الأول الاثنين. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أكبر مع توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي، إلى 01ر4 % من 98ر3 %.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 30 سنتا ليصل إلى 37ر63 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 33 سنتا ليصل 30ر66 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 03ر147 ينا ياباني من 21ر147 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1191ر1 دولار من 1188ر1 دولار.