التضخم في هولندا بأعلى مستوى في 4 أشهر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي، أمس، ارتفاع معدل التضخم كما كان متوقعاً في أبريل الماضي، ليصل لأعلى مستوى منذ 4 أشهر.

وارتفعت أسعار المستهلكين 4.1 % على أساس سنوي في أبريل الماضي، مقارنة بارتفاعها 3.7% في مارس الماضي.

وأسهم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في زيادة معدل التضخم، حيث إن التذاكر ارتفعت بنسبة 20.8% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت أسعار الخدمات على أساس سنوي من 4% لتصل إلى 4.5%، كما ارتفعت تكاليف النقل من 1% لتصل إلى 1.9%.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 3.9% وارتفعت الأسعار على أساس شهري 1% في أبريل الماضي.