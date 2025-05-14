تراجع الدولار قليلاً، أمس، لكنه احتفظ بمعظم مكاسبه بفضل استمرار التفاؤل بشأن اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والذي كبح الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وحوّم الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل مجموعة من العملات، وسجل 101.54 في أحدث التعاملات. وأعلنت واشنطن وبكين، الاثنين، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضتها كل منهما على الأخرى لمدة 90 يوماً، ما أثار موجة صعود في الأسواق اجتاحت الأسهم العالمية ورفعت الدولار.

وقال رودريجو كاتريل، كبير خبراء النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: «كان الأمر أفضل بكثير مما توقعته السوق».

وأضاف: «إنه مجرد مؤشر على أن الإدارة الأمريكية حساسة جداً لتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، وسيقول البعض إن هناك تراجعاً كبيراً فيما يتعلق بتأثيرها».

وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.1855 مقابل الدولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.64 % إلى 0.6412 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.55 % ليصل إلى 0.5889 دولار. وانتعش الين واليورو بعد انخفاضات حادة مقابل الدولار في الجلسة السابقة.

وصعد الين 0.48 % إلى 147.76 للدولار بعد أن انخفض بأكثر من 2 % الاثنين. وارتفع اليورو 0.25 % إلى 1.1114 دولار بعد أن انخفض 1.4 % خلال الليل.

وانخفض الدولار 0.25 % إلى 0.8429 فرنك سويسري ليتخلى عن بعض مكاسب الاثنين التي بلغت 1.6 %. وزاد الجنيه الإسترليني 0.16 % إلى 1.3199 دولار.

وأدى انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى أن يقلص المتعاملون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة على أساس أن الضغط سيخف على صناع السياسات لتيسير السياسة النقدية لدعم النمو، ومن المتوقع ارتفاع المعدل على أساس شهري في أبريل.