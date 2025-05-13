الصين ترفع الحظر على استلام طائرات بوينج الأمريكية

قالت مصادر مطلعة إن الصين رفعت الحظر الذي فرضته منذ حوالي شهر على استلام شركات الطيران الصينية للطائرات المتعاقدة على شرائها من شركة بوينج الأمريكية، حيث جاء رفع الحظر بعد الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الصين والولايات المتحدة لتهدئة الحرب التجارية بينهما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، القول إن المسؤولين الصينيين أبلغوا شركات الطيران المحلية والمؤسسات الحكومية بأنه يمكن استئناف استلام الطائرات من بوينج، مضيفةأنه تم منح شركات الطيران سلطة تنظيم التسليم وفقًا لتوقيتها وشروطها الخاصة.

وذكرت بلومبرج أن استئناف استلام طائرات بوينج في الصين، سيعطي دفعة فورية لشركة صناعة الطائرات الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي اتفق فيه أكبر اقتصادين في العالم على هدنة في الحرب التجارية مع خفض الرسوم الجمركية المتبادلة.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين، خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت في جنيف.

وقال البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. ويسري هذا الخفض لمدة 90 يوما.

وذكر البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار "إدراكا لأهمية علاقاتهما الاقتصادية والتجارية الثنائية لكليهما، وللاقتصاد العالمي".

وقال البيان إن أكبر اقتصادين في العالم يرغبان في المضي قدما "بروح الانفتاح المتبادل والتواصل المستمر والتعاون والاحترام المتبادل".

