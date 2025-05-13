تراجع وتيرة نمو الأجور في بريطانيا

تراجعت وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ 4 أعوام، حيث تعثرت سوق الوظائف في ظل مخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف العاملين بالنسبة للشركات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن أحدث البيانات أظهرت دلالات على " تراجع" سوق العمالة، حيث تراجع نمو الأرباح الاعتيادية إلى 5.6% خلال ثلاثة أشهر حتى مارس الماضي وهذا مقارنة بـ 5.9% خلال الثلاثة أشهر السابقة، كما أنه يعد أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نوفمبر 2024.

ولكن التضخم مازال يتجاوز نمو الأجور، حيث ارتفع 2.6%.

وقال المكتب إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.5% خلال الربع الذي انتهى في مارس الماضي، مقارنة بـ 4.4% في الربع الذي سبقه، فيما يعد أعلى مستوى للبطالة منذ الربع الممتد من يونيو حتى أغسطس 2021.