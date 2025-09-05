النفط يواصل التراجع وسط تقارير عن مناقشة «أوبك +» زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط، أمس، لتواصل انخفاضها الجلسة الماضية حين انخفضت بأكثر من 2%، ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف «أوبك +» مطلع الأسبوع، حيث من المتوقع أن يدرس المنتجون زيادة أخرى في أهداف الإنتاج.

وخلال التداولات، هبط خام برنت 43 سنتاً أو 0.6% إلى 67.17 دولاراً للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً أو 0.7% إلى 63.53 دولاراً للبرميل.

زيادة الإنتاج

وقال مصدران مطلعان، لـ«رويترز»، إن ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بـ«تحالف أوبك +»، سيدرسون زيادة أخرى في الإنتاج لأكتوبر في اجتماع يوم الأحد المقبل، مع سعي المجموعة لاستعادة حصتها في السوق.

وقال تاماس فارجا، المحلل في شركة بي.في.إم: إن زيادة محتملة في إنتاج أوبك + من شأنها أن ترسل إشارة قوية مفادها أن استعادة حصتها في السوق لها الأولوية على دعم الأسعار.

ووافق تحالف أوبك + بالفعل على رفع الإنتاج المستهدف بنحو 2.2 مليون برميل يومياً من أبريل إلى سبتمبر، بالإضافة إلى زيادة حصة الإمارات 300 ألف برميل يومياً.

وذكر تقرير صادر عن شركة هايتونج سيكيوريتيز أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، ورغم تسارع وتيرة زيادة الإنتاج، ظلت أسعار النفط في الشرق الأوسط أعلى الأسعار الإقليمية على المستوى العالمي، وعزز هذا ثقة السعودية وأعضاء أوبك الآخرين في زيادة الإنتاج.

خفض أسعار الفائدة

ومما زاد من تأثر الأسعار بعض البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية المتذبذبة والتي أظهرت انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في عشرة أشهر في يوليو، وهو ما يتماشى مع تحسن ظروف سوق العمل ودعم التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الشهر.

ويترقب المتعاملون في السوق الآن البيانات الحكومية عن مخزونات الخام الأمريكية، وتصدر اليوم الخميس متأخرة بيوم واحد بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وقالت مصادر في السوق، الأربعاء، استناداً إلى أرقام معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام ارتفعت 622 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.

من جهة أخرى قال نائب رئيس الوزراء الروسي: إن اجتماع «أوبك +» المقبل لا يحمل جدول أعمال محدداً، مشيراً إلى أن المشاركين يراجعون دائماً الوضع الحالي وتوقعات السوق قبل اتخاذ أي قرار.

وأوضح ألكسندر نوفاك للصحفيين أن آلية العمل داخل «أوبك +» تقوم على مناقشة التطورات في أسواق الطاقة والتوقعات الاقتصادية ثم اتخاذ القرارات بشكل فوري بما يتناسب مع المستجدات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت نقلت فيه «رويترز» عن مصادر على دراية بالأمر، أن ثمانية من أعضاء التحالف النفطي يدرسون خيار زيادة إنتاج شهر أكتوبر خلال اجتماع الأحد المقبل.