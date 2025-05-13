توقع عودة إمدادات الغاز البترولي المسال الأمريكية إلى الصين لمعدلاتها الطبيعية

تشير بيانات شركة معلومات الملاحة البحرية فورتيكسا ليمتد إلى أن إمدادات الغاز البترولي المسال الأمريكية إلى الصين يمكن أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية الموسمية البالغة 600 ألف برميل يوميا اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو بعد الاتفاق التجاري المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين أمس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سامنتا هارتك رئيسة إدارة تحليل سوق الأمريكتين في شركة فورتيكسا إنه من المحتمل زيادة مبادلات شحنات الغاز البترولي المسال، "ومن غير المحتمل بشدة" زيادة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين بعد انتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها ومدتها 90 يوما.

وأضافت هارتك أن "محادثاتنا مع اللاعبين الصينيين تشير إلى احتمال قيامهم بالتحوط واستيراد شحنات متراكمة مع كندا والشرق الأوسط" على المدى القريب.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين، أمس، خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت في جنيف.

وقال البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. ويسري هذا الخفض لمدة 90 يوما.

وذكر البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار "إدراكا لأهمية علاقاتهما الاقتصادية والتجارية الثنائية لكليهما، وللاقتصاد العالمي".

وقال البيان إن أكبر اقتصادين في العالم يرغبان في المضي قدما "بروح الانفتاح المتبادل والتواصل المستمر والتعاون والاحترام المتبادل".