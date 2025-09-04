النفط يهبط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم "الخميس" إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وتوقعات بأن تزيد الدول المنتجة في مجموعة أوبك+ مستويات الإنتاج المستهدفة خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

وهبط خام برنت 67 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 66.93 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 63.38 دولار للبرميل. وبهذا يكون برنت في طريقه لأدنى مستوى إغلاق منذ 20 أغسطس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن شركات الطاقة أضافت 2.4 مليون برميل من الخام إلى المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.

ومثّل ذلك زيادة مفاجئة في مخزونات الخام مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع المخزونات مليوني برميل.

وأصدرت إدارة معلومات الطاقة ومعهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات متأخرة يوما عن المعتاد بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم "الاثنين".

وقال مصدران مطلعان إن ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، فيما يعرف بتحالف أوبك+، سيدرسون زيادة أخرى في الإنتاج لأكتوبر في اجتماع يوم الأحد المقبل، مع سعي المجموعة لاستعادة حصتها في السوق.

وقال تاماس فارجا المحلل في شركة بي.في.إم إن زيادة محتملة في إنتاج أوبك+ من شأنها أن ترسل إشارة قوية مفادها أن استعادة المجموعة لحصتها في السوق له الأولوية على دعم الأسعار.

ووافق تحالف أوبك+ بالفعل على رفع الإنتاج المستهدف بنحو 2.2 مليون برميل يوميا من أبريل إلى سبتمبر.







