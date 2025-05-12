الذهب يتراجع أكثر من 2% بعد اتفاق أمريكا والصين على خفض الرسوم

رويترز

هبطت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم "الاثنين" بعد الإعلان عن اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 3237.04 دولار للأوقية (الأونصة) .

والمعدن الأصفر وسيلة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، وسجل مستوى قياسيا مرتفعا 3500.05 دولار الشهر الماضي وسط تفاقم عدم اليقين إزاء الرسوم الجمركية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.1 بالمئة إلى 3241.70 دولار للأوقية.

وقالت الصين والولايات المتحدة إن واشنطن ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل من هذا العام إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة وستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10 بالمئة من 125 بالمئة. وتسري الإجراءات الجديدة لمدة 90 يوما.

وارتفع الدولار في الأسواق الأخرى بعد الاتفاق إلى أعلى مستوى في شهر، وصعدت الأسهم العالمية. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر كلفة للمستثمرين الأجانب.

وقال جيم ويكوف المحرر الكبير كيتكو ميتالز "فقد ارتفاع العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو تفوقه الفني الإجمالي على المدى القريب.

والهدف التالي لمسيرة الصعود هو الإغلاق فوق مستوى مقاومة قوي عند 3350 دولاراً. وتظهر المقاومة الأولى عند مستوى 3250 دولارا ثم عند 3275 دولارا".

ويترقب المتداولون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين غدا الثلاثاء للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

وتشمل مجموعات البيانات الرئيسية الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.56 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.6 بالمئة إلى 978.80 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 949.43 دولار للأوقية.







