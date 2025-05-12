الدولار يرتفع وسط تفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأمريكية

ارتفع الدولار مقابل نظرائه من عملات الملاذ الآمن اليوم الاثنين بعد محادثات جرت مطلع الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين وهدأت المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بالتزامن مع مؤشرات على انحسار التوتر في نقاط ساخنة في مناطق أخرى.

ويتعرض الدولار وسندات الخزانة والأسهم لضغوط منذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى زعزعة الثقة في الأصول الأمريكية.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون جرير أمس الأحد بعد محادثات في جنيف بأنه جرى التوصل إلى اتفاق مع الصين لخفض العجز التجاري الأمريكي. ومن المتوقع صدور بيان مشترك اليوم الاثنين.

وينصب التركيز هذا الأسبوع أيضا على نتائج وبيانات من الولايات المتحدة، بما في ذلك أرقام مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب غدا الثلاثاء، للحصول على مؤشرات حول تداعيات الخلاف التجاري على الاقتصاد والتوقعات الخاصة بمسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.

وقال مايكل مكارثي الرئيس التنفيذي لمنصة (مومو أستراليا) للتداول عبر الإنترنت "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تجنب الدولار الأمريكي كعملة احتياط وأننا سنرى استئناف نمط التداول الطبيعي بصورة أكبر بمجرد أن نحصل على بعض الوضوح بشأن التجارة العالمية".

وبالإضافة إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة للشهر الماضي، فإن مبيعات التجزئة لشهر أبريل ، المقرر صدورها يوم الخميس، ستوفر أيضا مؤشرا مهما لاتجاه الإنفاق الاستهلاكي.

وصعد الدولار 0.4 بالمئة إلى 145.93 ين و0.5 بالمئة إلى 0.8337 فرنك سويسري.

ولم يشهد مؤشر الدولار تغيرا يذكر وظل قرب أعلى مستوى في شهر. ولا يزال المؤشر منخفضا 3.6 بالمئة عن مستوى الثاني من أبريل نيسان عندما أعلن ترامب رسوما عالمية شاملة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلنت الهند وباكستان مطلع الأسبوع وقفا لإطلاق النار بعد أربعة أيام من المواجهات بين القوتين النوويتين. كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا يوم الخميس لإجراء محادثات مباشرة ستكون الأولى منذ الأشهر الأولى للغزو الذي بدأ عام 2022.

وزاد الدولاران النيوزيلندي والأسترالي‭‭ ‬‬0.3‭‭ ‬‬بالمئة إلى 0.5927 دولار أمريكي وكذلك 0.3 بالمئة إلى 0.6432 دولار.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1228 دولار ونزل الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3288 دولار.

وزاد اليوان الصيني في الخارج بنحو 0.2 بالمئة إلى 7.224 يوان للدولار.