الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له على الإطلاق وسط جني أرباح

تراجع الذهب اليوم الخميس وسط جني أرباح بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعا بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3530.69 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05.11 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 3578.50 دولارا أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.3 بالمئة إلى 3590 دولارا.

وقال برايان لان من شركة جولد سيلفر سنترال "شهدنا بعض عمليات جني الأرباح، لكن الذهب لا يزال في سوق صاعدة في الوقت الراهن. وستعزز توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من الطلب على الملاذ الآمن".

وأضاف "لن نتفاجأ حتى لو ارتفعت أسعار الذهب إلى 3800 دولار أو حتى أعلى من ذلك في الأجل القريب".

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الأربعاء إن الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب في سوق العمل، انخفضت أكثر من المتوقع إلى 7.181 ملايين وظيفة في يوليو.

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إن المخاوف المتعلقة بسوق العمل لا تزال تعزز اعتقادهم بأن خفض أسعار الفائدة قريب. وقال عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر إنه يعتقد أن البنك المركزي يتعين عليه خفض الفائدة في اجتماعه المقبل.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا فرصة بنسبة 97 بالمئة لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين وينتهي في 17 من الشهر الجاري، وذلك ارتفاعا من 92 بالمئة قبل صدور البيانات.

وعادة ما يحقق الذهب الذي لا يدور عوائد أداء جيدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة وسط توقعات بنموها في أغسطس آب 78 ألف وظيفة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، مقابل 73 ألف وظيفة في يوليو.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "إلغاء" الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية أمام المحكمة العليا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 40.82 دولار للأوقية بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1409.53 دولارات، فيما هبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1129.82 دولارا.