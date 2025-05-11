كوريا تسجل أدنى نمو اقتصادي بين الاقتصاديات الكبرى خلال الربع الأول

سجلت كوريا الجنوبية أدنى نسبة نمو اقتصادي بين الاقتصاديات الـ19 الكبرى خلال الربع الأول، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأحد، وذلك في ظل أزمة سياسية داخلية والغموض الناجم عن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد، الذي يعد مؤشرا رئيسيا على النمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 246ر0 % خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين مقارنة بالربع السابق، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري.

ويعد هذا أضعف أداء بين الدول الـ19 الكبرى التي أصدرت بياناتها بشأن الربع الأول، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والصين.

وسجلت إيرلندا أعلى نسبة نمو بلغت 219ر3 %، تليها الصين بنسبة 2ر1% وإندونيسيا بنسبة 124ر1%.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 069ر0 % والاقتصاد المجري بنسبة 152ر0%.

ويرجع النمو السلبي غير المتوقع بكوريا الجنوبية جزئيا إلى الأزمة السياسية التي نجمت عن فرض الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي، مما أدى لاضطراب الاقتصاد وتراجع الانفاق الاستهلاكي.