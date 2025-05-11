اليابان تسعى لإلغاء جميع الرسوم الجمركية الأمريكية

أكد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأحد أنه سيسعى إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال إيشيبا في برنامج صباحي على تلفزيون فوجي إن "المناقشات تشهد تقاربا تدريجيا"، وإن علاقة طوكيو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب "جيدة بشكل مدهش".

وحول اتفاق واشنطن مع لندن الذي أُعلن عنه يوم الخميس وبموجبه تُخفض الرسوم الجمركية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية مع الإبقاء على رسوم أساسية بنسبة 10 بالمئة، قال إيشيبا إن هذا "نموذج واحد" للاتفاقات التجارية، "لكن يتعين علينا أن نهدف إلى جعل الرسوم الجمركية صفرا بالمئة".

وأضاف إيشيبا أن فرض واشنطن رسوما جمركية عالية على واردات السيارات من شأنه أن يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين. وتساءل قائلا "من أجل الاقتصاد الأمريكي أيضا، ألا ينبغي خفض هذه الرسوم؟".

وقال ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستبقي على رسوم أساسية نسبتها 10 بالمئة على الواردات حتى بعد إبرام الاتفاقات التجارية، مضيفا أنه قد تكون هناك إعفاءات عندما تقدم الدول مقترحات تجارية كبيرة.

وتواجه اليابان حاليا رسوما أمريكية 25 بالمئة على صادراتها من السيارات ذات الأهمية الاقتصادية ورسوما جمركية مضادة 24 بالمئة على السلع اليابانية الأخرى.