أمريكا تمهد لفرض رسوم جمركية على الطائرات التجارية ومكوناتها

تجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقاً فيما إذا كانت الطائرات المستوردة والمحركات النفاثة وقطع الغيار تشكل تهديداً للأمن القومي، وهو ما يمثل مقدمة لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف قطاع الطيران التجاري.

وكشفت وزارة التجارة الأمريكية، في ملفٍ قدمته، عن التحقيقات التي بدأت في الأول من مايو. ويستهدف التحقيق الطائرات التجارية ومحركاتها النفاثة، بالإضافة إلى مكوناتها، وفقاً للملف.

وسوف يدرس المسؤولون «تركّز الواردات الأمريكية» من تلك العناصر «في عدد صغير من الموردين، والمخاطر المرتبطة بها»، فضلاً عن «تأثير دعم الحكومات الأجنبية وممارسات التجارة الضارة على القدرة التنافسية» للصناعة، وفقاً للإشعار.

تُعد هذه التطورات هي الأحدث في سلسلة تحقيقات أطلقها ترامب لتمهيد الطريق لفرض رسوم جمركية لحماية ما يعتبره صناعات حيوية. وفرض ترامب بالفعل رسوماً جمركية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة على المعادن والسيارات وقطع الغيار، بينما أطلق تحقيقات أخرى على واردات النحاس والأدوية ورقائق أشباه الموصلات.