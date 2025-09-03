النفط يتراجع عند التسوية قبل اجتماع لأوبك+ لبحث زيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية اليوم "الأربعاء" قبيل عقد اجتماع لمنتجي أوبك+ مطلع الأسبوع، والذي من المتوقع أن يبحث زيادة جديدة لأهداف الإنتاج في أكتوبر.

وتراجع خام برنت 1.54 دولار، بما يعادل 2.23 بالمئة، إلى 67.60 دولار للبرميل عند التسوية، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار، أو 2.47 بالمئة، إلى 63.97 دولار للبرميل عند التسوية.

وقال مصدران مطلعان إن ثمانية أعضاء في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، سيدرسون زيادة جديدة في إنتاج النفط في اجتماع "الأحد"، في إطار سعى المجموعة لاستعادة حصتها السوقية.

وقال فيل فلين، المحلل لدى (برايس فيوتشرز جروب)، إن احتمالات رفع أوبك+ لإنتاج النفط زادت قبيل الاجتماع. وتوقع المستثمرون استمرار المجموعة على هذا النهج.

وستعني الزيادة الجديدة أن أوبك+، التي تضخ نحو نصف إمدادات النفط في العالم، تبدأ في الانتهاء من الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج البالغة نحو 1.65 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.6 بالمئة من الطلب العالمي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.

وكانت المجموعة اتفقت بالفعل على رفع مستويات الإنتاج المستهدف بنحو 2.2 مليون برميل يوميا من أبريل إلى سبتمبر.

وقال أولي هفالباي، المحلل لدى بنك أس.أي.بي "إذا رفع الإنتاج تماشيا مع الحصص الجديدة، فإننا نتوقع أن تشهد السوق فائضا كبيرا في المعروض من سبتمبر 2025 إلى 2026، مع تزايد المخزونات ما لم يقابل ذلك بقيود (إنتاج) جديدة".

ومع ذلك، فإن الزيادات الفعلية من المجموعة لم تصل إلى مستوى تلك التعهدات، إذ قلص بعض الأعضاء الإنتاج تعويضا عن الفائض السابق بينما واجه آخرون صعوبة في رفع الإنتاج بسبب قيود على الطاقة الإنتاجية.

وضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة، والتي عادة ما تؤثر سلبا على توقعات الطلب على النفط، على أسعار النفط. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم "الأربعاء" أن فرص العمل المتاحة، وهي مقياس للطلب في سوق العمل، انخفضت بأكثر من المتوقع إلى 7.181 مليون وظيفة في يوليو . وكانت توقعات خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم بلغت 7.378 مليون وظيفة. في وقت سابق من الأسبوع الجاري، انكمش قطاع التصنيع الأمريكي للشهر السادس على التوالي.







