الشركات الأمريكية تستغيث بسبب رسوم ترامب الجمركية

تصاعدت ردود الأفعال الجماهيرية على التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات من أغلب دول العالم، حيث غردت شركات صغيرة ومتوسطة ومؤثرين أمريكيين بالتكلفة الزائدة للبضائع والأساسيات والاحتياجات اليومية، والتي زادت من أعبائهم المالية.

نشر موقع «باز فييد» تقريراً مجمعاً بشكاوي الشركات والأفراد من تضاعف قيمة السلع عليهم نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.

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وعرضت شركة «ويز» فاتورة شراء سلع بقيمة 167 ألف دولار، وفي الفاتورة تظهر الرسوم الجمركية بقيمة 225 ألف ]دولار، أي أن الرسوم بمبلغ مالي يقترب من ضعف قيمة السلع المُشتراة.

شركة أخرى ناشئة وهي شركة «غليتش»، عرضت فاتورة بضائعها من الصين بكلفة 2000 دولار، وعليها رسوم جمركية مضافة بقيمة 2885.29 دولار.

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ونشرت مؤثرة أمريكية تدعى «كيو تي سندريلا»، والتي تملك متجرين أحدهما في الولايات المتحدة والثاني في كندا، ويظهر الفارق الكبير في التكلفة بين الدولتين، حيث قيمة السلع حتى وصولها لكندا بلغت 1427.63 دولار، في حين نفس السلع تكلفتها بإضافة الرسوم الجمركية الأمريكية بلغ 3614.23، أي ما يقرب من 3 أضعاف تقريباً، متسائلة ماذا تفعل، وكيف تغطي تلك الفوارق في التكلفة، داعية لإيجاد حل لتلك الأزمة.

ونشر العديد من المغردين الأمر نفسه، معتبرين أن ما يحدث هو بمثابة فوضى، وأن الرسوم الجمركية ستبتلع الشركات المتوسطة والناشئة التي لن تقوى على تحمل الفارق، ولن تستطيع البيع بأضعاف التكلفة للجماهير، مما يهدد مشاريعهم بالإغلاق.