أمريكا والصين تبدآن محادثات في جنيف لاحتواء الحرب التجارية

بدأت اليوم السبت في سويسرا محادثات تجارية حاسمة بين الولايات المتحدة والصين، فيما يُعدّ أبرز فرصة حتى الآن لاحتواء التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

يقود وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفينغ، هذه المفاوضات التي يُتوقع أن تستمر ليومين في جنيف، وهي أول محادثات مباشرة ومعلنة منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 145 % على الصين، وردت بكين برسوم بلغت 125 % على العديد من السلع الأمريكية وضوابط تصدير جديدة على المعادن الأرضية النادرة. ومن المتوقع أيضاً أن يشارك في المحادثات الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير.

رغم أن كلا الطرفين يسعيان إلى إظهار الثقة بامتلاكهما زمام المبادرة، إلا أن الوضع الراهن ينطوي على مخاطر كبيرة.

فقد أثارت الإجراءات الجمركية المتبادلة اضطراباً بالأسواق المالية، وأثارت مخاوف من نقص السلع وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، ما زاد من الضغوط على ترامب لإيجاد مخرج من المواجهة مع شي جين بينغ. وقد حاول الرئيس الصيني تعزيز اقتصاد بلاده قبيل انطلاق المحادثات، إلا أن البيانات أظهرت مؤشرات ضعف واضحة.

بعث الرئيس الأمريكي برسائل متناقضة حول ما يأمل تحقيقه من هذه المحادثات. فقد كرر ترمب مراراً أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية ما لم تُقدّم بكين تنازلات، لكنه عاد يوم الجمعة ليُصرح بأن فرض رسوم بنسبة 80 % «يبدو مناسباً».

وفي تصريحاته للصحفيين من المكتب البيضاوي، قال ترامب: «علينا أن نُبرم صفقة عظيمة لأمريكا. أعتقد أننا سنعود باتفاق عادل لنا وللصين».

وفي المقابل، حاول بيسنت التخفيف من سقف التوقعات، حيث أوضح أمام المشرعين يوم الأربعاء أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تخفيف التوترات، لا التوصل إلى اتفاق شامل.

مع ذلك، صرح ترامب بنفسه يوم الخميس بأنه يتوقع تحقيق «تقدم جوهري». وقد أكد مسؤولون أمريكيون آخرون أن هذه المحادثات تمثل فرصة حقيقية لتهدئة النزاع.

من جانبه، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» مساء الجمعة: إنه «لا توجد أي فرصة» لتعليق شامل للرسوم الجمركية، بغض النظر عن نتائج محادثات نهاية الأسبوع.

وتعتمد الصين أسلوباً حذراً في تعاملها مع المفاوضات، إذ تتعمد إبقاء سقف التوقعات منخفضاً، وتتعامل مع المحادثات باعتبارها فرصة استكشافية أكثر منها مساراً نحو إبرام صفقة كبرى فورية.

وصرح وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأمريكية في جامعة فودان بشنغهاي ومستشار وزير الخارجية، إن وفد الرئيس الصيني سيقيّمون مدى جدية الجانب الأمريكي في السعي لتحقيق انفراجة حقيقية.

كلا الاقتصادين الأمريكي والصيني، اللذين يبلغ ناتجهما المحلي الإجمالي نحو 46 تريليون دولار، سيخسران الكثير إذا تعثرت المحادثات. إذ تشير تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن الرسوم الجمركية الحالية قد تؤدي إلى القضاء على 90 % من حجم التجارة الثنائية بين البلدين.

وبدأت تداعيات النزاع التجاري بالظهور فعلياً، ما ينذر بمزيد من المعاناة الاقتصادية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

فقد شهدت حركة الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً. وفي الداخل الصيني، تباطأت خطوط الإنتاج أو توقفت كلياً في المصانع التي تصنع السلع الاستهلاكية اليومية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي 700 مليار دولار، بينما تُقدّر استثمارات الصين في المحافظ الأمريكية بنحو 1.4 تريليون دولار.

ودفع الصراع التجاري بكين إلى توسيع نطاق تجارتها مع أسواق أخرى، إذ هبطت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 21 %. وقد أظهرت بيانات التجارة التي نُشرت يوم الجمعة ارتفاع الشحنات من الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 % الشهر الماضي.

في غضون ذلك، يعاني الاقتصاد الصيني من تراجع أداء قطاع التصنيع، ومن دوامة انكماشية من غير المرجح أن تتحسن مع احتدام المنافسة داخل السوق المحلية وسط تراجع سوق العمل.

رغم صمود الاقتصاد الأمريكي، إلا أن المحللين يحذرون من احتمالات ظهور نقص في السلع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وقد ينعكس في صورة رفوف فارغة في المتاجر، ويُهدد الوظائف، لا سيما في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.

وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من تصاعد حالة عدم اليقين. كما انكمش الاقتصاد الأمريكي مع بداية هذا العام، للمرة الأولى منذ عام 2022، رغم بقاء مؤشرات الطلب الأساسي مستقرة.

تتردد أصداء النزاع التجاري الذي تقوده الولايات المتحدة في أنحاء العالم. فقد خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع هذا العام، وتتوقع الآن تراجعاً بنسبة 0.2 %، أي أقل بنحو 3 نقاط مئوية، ما كان سيكون عليه لولا اندلاع الحرب التجارية.

وفي أبريل، خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، محذراً من أن التوقعات قد تتدهور أكثر.

ترامب يسعى لإعادة التوازن التجاري

بالنسبة لترامب، فإن إعادة التوازن إلى الميزان التجاري يُعد أحد أبرز أهدافه، حيث كرر يوم الجمعة رغبته في أن تفتح بكين أسواقها أمام الولايات المتحدة. كما ألمح مراراً إلى أن وصول الصين إلى السوق الأمريكية يُشكل ورقة ضغط رئيسة لدفعها نحو تقديم تنازلات.

وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس: «لديهم الكثير ليكسبوه من هذه المحادثات. لديهم مكاسب أكبر بكثير مما لدينا، بطريقة ما».

الصين ترى النزاع كتهديد وجودي لها

لكن الصين تنظر إلى الرسوم الجمركية على أنها مجرد جانب واحد من تحرك أوسع تقوده الولايات المتحدة لكبح صعودها العالمي.

فقد قالت ريجينا إيب، النائبة عن هونغ كونغ والمنسقة في حكومة الرئيس التنفيذي جون لي: «إن بكين لا ترى في النزاع مجرد حرب تجارية، بل تعتبره تهديداً وجودياً لبقائها».

وأوضحت أن «الصين مصممة على مواجهة الموقف بحزم، شعارهم (لا تستسلموا)، وهم يتخذون موقفاً متشدداً للغاية». لكنها حذرت في الوقت نفسه قائلة: «على الطرفين توخي الحذر الشديد، فكل خطوة يجب أن تُتخذ بعناية لتجنب التصعيد».

حتى قبل انطلاق المحادثات بأسبوع، كانت واشنطن وبكين تتبادلان الانتقادات اللاذعة بشأن من بادر بالدعوة إليها.

ويُعد تخفيف القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، التي تُستخدم في تصنيع المغناطيسات لمختلف الصناعات بدءاً من الروبوتات ووصولاً إلى محركات الطائرات، من أولويات الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات.

كما تسعى إدارة ترامب إلى دفع الصين لتقييد تجارة الفنتانيل، من خلال وقف تدفق المواد الأولية المستخدمة في تصنيعه. ومع ذلك، يمكن إحراز تقدم مستمر في هذا الملف عبر مسار منفصل، خارج إطار محادثات جنيف.

وتقول الصين إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد تجارة الفنتانيل، بل وصرحت أن واشنطن مدينة لها بـ«شكر كبير» على هذه الجهود.