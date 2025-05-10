انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الصينيين في أبريل

أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، أن مؤشر أسعار المنتجين بالبلاد، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، قد تراجع بنسبة 7ر2%، على أساس سنوي، في شهر أبريل الماضي.

وأرجعت دونج لي جيوان، الإحصائية لدى الهيئة، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بشكل أساسي إلى العوامل الدولية والانخفاض الموسمي في أسعار بعض منتجات الطاقة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت الهيئة أنه على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0ر4% الشهر الماضي، وقالت إنه خلال الفترة من يناير الى أبريل، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بمتوسط 4ر2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.