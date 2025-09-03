ستاندرد اند بورز وناسداك يصعدان بدفعة من ألفابت

فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد تحقيق شركة (ألفابت) المالكة لجوجل مكاسب بعد صدور حكم في صالحها في قضية لمكافحة الاحتكار وفي وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات سوق العمل التي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) القادم بشأن أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 13.6 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة إلى 45309.43 نقاط، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 30.3 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 6445.82 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 182 نقطة أو 0.86 بالمئة إلى 21461.627 نقطة