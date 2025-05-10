النفط نحو مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط، أمس، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، وسط مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ أكبر مستهلكَين للنفط، وإعلان بريطانيا عن اتفاق تجاري «يحقق انفراجة» مع الولايات المتحدة. وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً، أي ما يعادل 1.3 % إلى 63.27 دولاراً للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتاً بما يعادل 1.4 % إلى 60.76 دولاراً وارتفع الخامان بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع. وأظهرت بيانات للجمارك أن الصادرات الصينية ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل بينما قلصت الواردات انخفاضها، ما يوفر لبكين بعض الدعم قبل محادثات الرسوم الجمركية.

وهبطت واردات البلاد من النفط الخام في أبريل عن الشهر السابق، لكنها ارتفعت 7.5 % على أساس سنوي مدعومة بتخزين المصافي الحكومية للنفط خلال فترات توقف للصيانة.

وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف بمجموعة «أوبك+» لزيادة الإنتاج، ما سيواصل الضغط على الأسعار. وأظهر مسح لرويترز انخفاضاً طفيفاً في إنتاج أوبك في أبريل، إذ محا انخفاض الإنتاج في ليبيا وفنزويلا والعراق أثر الزيادة المقررة في الإنتاج.