أمريكا تلغي إعفاء «تي.إس.إم.سي» من قيود تصدير الرقائق للصين

ألغت الولايات المتحدة الترخيص الذي يعفي شركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات من القيود المفروضة على تصدير معدات أساسية إلى مركزها الرئيسي لتصنيع الرقائق في الصين، ما قد يحد من قدراتها الإنتاجية في تلك المنشأة القديمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا شركة «تي.إس.إم.سي» أخيراً بقرارهم إنهاء ما يسمى بتصنيف المستخدم النهائي المعتمد لشركة تصنيع الرقائق التايوانية في موقعها بمدينة نانجينج الصينية.

ويعكس هذا الإجراء الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لإلغاء تصنيف المستخدم النهائي للمنشآت الصينية المملوكة لشركة سامسونج إلكترونيكس للإلكترونيات وشركة إس كيه هاينكس. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الإعفاءات في غضون 4 أشهر تقريباً.

ويعني القرار الأمريكي أن موردي شركات تي.إس.إم.سي وسامسونج إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس سيضطرون إلى التقدم بطلب للحصول على موافقات فردية عندما يرغبون في شحن معدات تصنيع أشباه الموصلات وغيرها من المعدات الخاضعة لضوابط التصدير الأمريكية إلى المنشآت الصينية المستهدفة، بدلاً من الترخيص الشامل الذي يتمتع به هؤلاء الموردون حالياً بسبب وضع المستخدم النهائي لهذه المصانع.

وتعتمد كل من تي.إس.إم.سي و سامسونج وإس.كيه هاينكس على الصين في جزء كبير من طاقتها الإنتاجية لإنتاج رقائق الذاكرة. وتصنع الشركتان الكوريتان الجنوبيتان مكونات تدمج بعد ذلك في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي يتم تجميعها في الصين.

تعود هذه الإعفاءات إلى عام 2023 عندما قررت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن آنذاك السماح لشركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية بالحصول على المعدات اللازمة لاستمرار عملياتها العملاقة في الصين وتوسيعها.

وكانت واشنطن قد منحت فعلياً إعفاءً غير محدد المدة من قيود أوسع نطاقاً تحظر شحن معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين. (واشنطن - د ب أ)