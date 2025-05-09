الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل قواعد السيولة لدى البنوك

تدرس المفوضية الأوروبية إدخال تغييرات على قواعد حوكمة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك لتشجيع الأخيرة على الاحتفاظ بالأوراق المالية المضمونة بالأصول كجزء من احتياطياتها النقدية الطارئة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع نطاقًا لإحياء سوق الأوراق المالية الأوروبية التي تبلغ قيمتها 2ر1 تريليون يورو (4ر1 تريليون دولار)، والتي يأمل السياسيون أن تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مجالات مثل الإسكان والطاقة والدفاع.

وقد وزعت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مجموعة من المقترحات المحتملة هذا الأسبوع لتوسيع معايير عمليات التوريق التي يمكن احتسابها ضمن متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك بما يتجاوز الأجزاء العليا ذات التصنيف أيه.أيه.أيه التي تمت إضافتها إلى الاحتياطيات الجيدة بالفعل.

كما تضمنت الوثيقة الخصومات - أو الخصم على القيم السوقية - المفروضة على حيازات البنوك من أكثر أنواع الأوراق المالية المضمونة بالأصول أمانًا عند إدراجها في نسبة تغطية السيولة، وهو ما يوفر للبنوك حماية من التقلبات العالية.

جاءت خطة الاتحاد الأوروبي لإصلاحات قواعد التوريق بعد سلسلة من التقارير حول الفوائد الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك تقرير من رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أوصت السلطات المالية الأوروبية بمجموعة واسعة من التدابير لتبسيط الرقابة على سوق الأوراق المالية المضمونة بالأصول وتبسيط متطلبات الإفصاح والإخطار.

وتبدو المفوضية منفتحة على تخفيف رسوم رأس المال على البنوك التي تستثمر في صفقات الأوراق المالية المضمونة بالأصول التي تستوفي مجموعة من القواعد المعروفة باسم إس.تي.إس وهي قواعد بسيطة وشفافة وموحدة. كما تُقيّم ما إذا كانت الصفقات المضمونة بأصول مثل قروض التمويل العقاري السكني أو قروض الشركات ستواجه رسومًا أقل من تلك المرتبطة بالأصول الأكثر خطورة، وفقًا للوثيقة.