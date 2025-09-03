ألمانيا تتصدر أوروبا في مرافق طاقة الرياح الجديدة

تصدرت ألمانيا القارة الأوروبية في مرافق طاقة الرياح الجديدة في النصف الأول من 2025، على الرغم من أن النمو الإجمالي في القارة جاء أقل من التوقعات، بحسب بيانات اتحاد قطاع طاقة الرياح الأوروبي (ويند يوروب).

وأظهرت البيانات أنه تم تركيب توربينات رياح برية وبحرية في ألمانيا بسعة إجمالية بلغت حوالي 2.2 جيجاوات، ما يضعها في صدارة الترتيب الأوروبي. تلتها إسبانيا بقدرة 889 ميجاوات، ثم بريطانيا بقدرة 760 ميجاوات.

وبحسب بيانات الاتحاد، تم تركيب مرافق طاقة رياح جديدة بسعة 6.8 جيجاوات في جميع أنحاء أوروبا، من بينها 5.3 جيجاوات داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وكان الاتحاد توقع سابقاً أن يسجل هذا العام 22.5 جيجاوات من سعة طاقة الرياح الجديدة، لكنه خفض تقديراته الآن إلى 19 جيجاوات.

وأشار الاتحاد إلى بطء وتيرة توزيع ونقل الكهرباء، وضيق سعة الشبكات، واستمرار مشكلات التصاريح، والقيود المفروضة على سعة الشبكات وحركة السفن كمشكلات تعيق طاقة الرياح البحرية.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الاتحاد أن تصل سعة طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي إلى 344 جيجاوات بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تشكل الطاقة المتجددة 42.5% من إجمالي الطاقة المستهلكة في الاتحاد الأوروبي بحلول ذلك العام. ولتحقيق هذا الهدف، يجب زيادة سعة طاقة الرياح إلى 425 جيجاوات، بحسب الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أن محفظة المشروعات ممتلئة جيداً بوجه عام، متوقعاً استمرار التوسع القوي لما بعد عام 2030.

ودعا الاتحاد الحكومات إلى إعطاء الأولوية لكهربة الصناعة، وتوسيع الشبكة وتحديثها، والاستثمار في البنية التحتية للموانئ، والتطبيق الكامل لقواعد التصاريح الجديدة للاتحاد الأوروبي