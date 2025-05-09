كوميرتس بنك يسجل أقوى أرباح ربع سنوية منذ 2011

أعلن مصرف كوميرتس بنك الألماني، اليوم الجمعة، تحقيق أداء قوي في الربع الأول، حيث ارتفعت الأرباح رغم تراجع صافي الدخل من الفائدة.

وارتفع صافي النتائج الموحدة بواقع 12 % إلى 834 مليون يورو (936 مليون دولار) من 747 مليون يورو العام الماضي.

وقالت الرئيسة التنفيذية بيتينا أورلوب "لقد حققنا أعلى أرباح ربع سنوية منذ 2011 مما يؤكد أن بإمكاننا النمو حتى في الأوقات الصعبة اقتصاديا".

وبلغ صافي الدخل من الفوائد 07ر2 مليار يورو بتراجع بواقع 6ر2 % على أساس سنوي وسط بيئة أسعار الفائدة المتراجعة، بينما ارتفع صافي الدخل من العمولات بواقع 4ر6 % إلى 01ر1 مليار يورو.

وزادت الأرباح التشغيلية بواقع 13 % على أساس سنوي إلى 2ر1 مليار يورو، بينما قفزت العائدات بواقع 12 % إلى 1ر3 مليار يورو من 75ر2 مليار يورو قبل عام.