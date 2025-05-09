الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع محادثات وشيكة بين أمريكا والصين

يتجه الدولار صوب مكاسب أسبوعية مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الجمعة بعد أن أثار اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا آمالا في إحراز تقدم في المحادثات الوشيكة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت الرهانات على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه ليس في عجلة من أمره.

تتجه الأسواق المالية إلى عطلة نهاية الأسبوع مع التركيز كاملا على المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والتي من المقرر أن تبدأ غدا السبت في سويسرا.

واستقر اليورو في التعاملات الصباحية الآسيوية وانخفض 0.6 بالمئة خلال الأسبوع إلى 1.1217 للدولار. وخسر الين نحو 0.7 بالمئة هذا الأسبوع ووصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 146.18 مقابل الدولار، قبل أن يستقر حول 145.78.

أما الجنيه الإسترليني، الذي ارتفع بفضل أنباء عن اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة وبريطانيا، تبددت مكاسبه عندما تبين أن الاتفاق محدود للغاية وبلغ أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.3220 للدولار في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.

وتسمح اتفاقية "الشروط العامة" بتوسيع نطاق وصول المنتجات الزراعية بشكل متواضع لكلا البلدين وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية، لكنها تبقي على الرسوم الأساسية البالغة 10 بالمئة.

وقال ستيف إنجلاندر رئيس أبحاث العملات العالمية لمجموعة العشر في ستاندرد تشارترد مذكرة للعملاء "قد يعكس رد فعل السوق بشراء الدولار تفاؤلا أكبر بإمكانية إبرام مثل هذه الاتفاقات المتعلقة بالرسوم".

وأضاف أن "تلويح ترامب باحتمال حدوث انفراجة تجارية مع الصين ربما يزيد من التفاؤل بأن الاضطرابات العالمية الناجمة عن الحروب التجارية ربما لا تكون شديدة كما كانت الأسواق تخشى".

وصعدت بتكوين مرة أخرى فوق 100 ألف دولار مما يعكس شهية متجددة للمخاطرة.

وقال ترامب إنه يتوقع إجراء مفاوضات جوهرية بين الولايات المتحدة والصين مرجحا خفض الرسوم الجمركية على بكين البالغة 145 بالمئة.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر لم تحددها أن الإدارة الأمريكية تدرس خطة لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية بأكثر من النصف، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك.

ويتجه الدولار الأسترالي نحو أول انخفاض أسبوعي له منذ شهر متراجعا 0.7 بالمئة إلى 0.6391 دولار أمريكي. ونزل الدولار النيوزيلندي أيضا إلى 0.5892 دولار.