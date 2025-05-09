ارتفاع التكاليف يهبط بأرباح بوما للملابس الرياضية

أعلنت شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية أمس، انخفاض أرباحها خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض المبيعات.

وأبقت الشركة على توقعاتها للنمو خلال العام الجاري وقالت إنها في مسارها لشطب نحو 500 وظيفة على مستوى العالم بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وبلغ صافي الدخل خلال الربع الأول 0.5 مليون يورو (0.56 مليون دولار) منخفضاً عن العام الماضي عندما بلغ 87.3 مليون يورو. وانخفضت الأرباح التشغيلية أو الإيرادات قبل حساب الضرائب والفائدة بنسبة 63.7 % على أساس سنوي إلى 57.7 مليون يورو.

وانخفضت الإيرادات المعدلة قبل حساب الضرائب والفائدة بنسبة 52.4 % مقارنة بالعام الماضي إلى 75.7 مليون يورو. وارتفعت التكاليف التشغيلية 7.1 % إلى 905 ملايين يورو. وانخفضت المبيعات 1.3 % إلى 2.07 مليار يورو مقارنة بـ2.10 مليار يورو العام الماضي.