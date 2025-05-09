«سيمنس» تقفز بأرباحها الفصلية 5 مرات

أعلنت شركة سيمنس إنرجي عن ارتفاع 5 أضعاف في أرباح الربع الثاني، مما أدى إلى مراجعة تصاعدية لتوجيهات العام بأكمله للسنة المالية 2025 رغم تحديات جارية في شركة جاميسا المصنعة للتوربينات التابعة لها.

ونشرت شركة الطاقة المتجددة أرباحاً ربع سنوية بمقدار 501 مليون يورو (566 مليون دولار) بعد احتساب الضرائب مقارنة بـ103 ملايين يورو في نفس الفترة من العام السابق، ووصفته بأنه «أحد أقوى الأرباع على الإطلاق».

ورفعت سيمنس إنرجي توقعاتها لصافي الدخل للعام بأكمله لما يصل إلى مليار يورو مع استبعاد البنود الخاصة. كما أشارت سيمنس إنرجي إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على أعمالها سوف يكون محدوداً.

ورغم أنه لم يتم بالكامل حل الصعوبات في وحدة جاميسا المتعثرة لطاقة الرياح، إلى جانب إعلان الشركة الثانوية مجدداً عن خسارة هائلة، تم التعويض عن هذا بأداء قوي في خدمات الغاز.