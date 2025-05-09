«زيوريخ للتأمين»: ارتفاع إيرادات تأمين الممتلكات والحوادث في الربع الأول

أعلنت شركة «زيوريخ للتأمين» السويسرية أمس، ارتفاع إيرادات تأمين الممتلكات والحوادث وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الأول من العام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمين الممتلكات والحوادث 5 % إلى 13.32 مليار دولار، بالمقارنة مع 12.62 مليار دولار العام الماضي، مدعوماً بزيادات في الأسعار بنسبة 4 %، وربحية قوية في عمليات التأمين التجاري، بالإضافة إلى تحسّن هوامش ربح التجزئة.

وبلغت نسبة النمو 5 % على أساس المقارنة المثلية، مع تحسن النتائج في جميع القطاعات. وارتفعت إيرادات تأمين الممتلكات والحوادث 5 % إلى 10.78 مليارات دولار، بالمقارنة مع 10.25 مليارات دولار العام الماضي.

وفي قطاع التأمين على الحياة، ارتفع إجمالي الأقساط والودائع 18 % إلى 9.36 مليارات دولار، بالمقارنة مع 7.94 مليارات دولار في العام الماضي.