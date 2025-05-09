«ميرسك» تحذّر من انخفاض الحاويات حول العالم

أعلنت مجموعة ميرسك للشحن، أمس، أن أعداد الحاويات بين الولايات المتحدة والصين، انخفضت بين 30 إلى 40 % في أبريل، مع اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وحذّرت من أن استمرار الخلاف لفترة طويلة، قد يؤدي إلى انكماش الأعداد على مستوى العالم هذا العام.

لكن المجموعة الدنماركية ثبّتت توقعاتها للأرباح للعام بكامله، مع استمرار الاضطراب في البحر الأحمر، ما أدى إلى رفع أسعار الشحن. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فينسنت كليرك، للصحافيين في كوبنهاغن «انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بشكل حاد خلال أبريل، بما بين 30 و40 %، مع زيادة الرسوم الجمركية. وتمكنا من إعادة توزيعها على مناطق أخرى، لا يزال الطلب فيها قوياً».

وتتوقع ميرسك أن تحقق أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ما بين 6 و9 مليارات دولار هذا العام. وقال محللون لدى جيه.بي مورجان، في مذكرة بحثية، إنهم فوجئوا بأن الشركة أبقت على توقعاتها بدون تغيير.

وأضافت ميرسك أنها تتوقع استمرار الاضطراب في البحر الأحمر خلال العام، رغم إعلان ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف جماعة الحوثي اليمنية، ما ساعد الشركة على تثبيت توقعاتها للأرباح.

واستفادت ميرسك والشركات المنافسة لها من طول فترة الإبحار، وارتفاع أسعار الشحن، بعد تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، بسبب الهجمات على سفن في البحر الأحمر.

وارتفعت أرباح ميرسك قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 70 % على أساس سنوي، إلى 2.71 مليار دولار، في أول 3 أشهر من العام، مقارنة مع 2.41 مليار دولار توقعها محللون استطلعت الشركة آراءهم.