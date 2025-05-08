الدولار يصعد بعد حديث ترامب عن "اتفاق تجاري كبير"

سجل الدولار صعودا طفيفا مقابل سلة من العملات الأخرى اليوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن عن "اتفاق تجاري كبير" في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع الدولار بنحو نصف نقطة مئوية إلى 144.44 ينا و0.8275 فرنك سويسري، مواصلا مكاسبه التي حققها في اليوم السابق بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض اليورو إلى 1.1291 دولار، بعد تراجعه 0.56 بالمئة أمس الأربعاء في أكبر خسائره منذ أسبوعين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 100.04.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، كتب ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 14.00 بتوقيت جرينتش حول "اتفاق تجاري كبير مع ممثلي دولة كبيرة تحظى باحترام كبير".

وأضاف أن الاتفاقية ستكون "الأولى من بين كثير من الاتفاقيات". ولم يذكر اسم الدولة أو تفاصيل أخرى. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز لاحقا أن هذه الدولة هي بريطانيا.

وقبل تقرير نيويورك تايمز، أشار المحللون إلى فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد أن أبرمت بريطانيا اتفاقا للتجارة الحرة مع الهند في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت كريستين كوندبي-نيلسن محللة العملات الأجنبية في دانسك بنك "واجهت المملكة المتحدة صعوبة في إبرام صفقات مع دول مختلفة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتنتظر منذ فترة طويلة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. الأمر مهم بالتأكيد، لكن دعونا نرى كيف ستبدو الصفقة".

وأضافت "أنا متفائلة بحذر. أعتقد أن هذا إيجابي للجنيه الإسترليني عموما".

وارتفع الجنيه الإسترليني في التعاملات المبكرة 0.5 بالمئة قبل أن يبدد مكاسبه ويتراجع 0.08 بالمئة إلى 1.3279 دولار بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، في ظل توقعات واسعة النطاق بأن يعلن بنك إنجلترا عن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن هناك اتفاقيات "محتملة" مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان.

وقال رودريجو كاتريل كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني "السوق تعمل بفكرة أن أي اتفاق تجاري هو خبر جيد، لأنه يوفر درجة معينة من الوضوح ويمكن أن يوفر نموذجا للآخرين ليتبعوه".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا يعد من المفاوضات الأسهل في حين من المتوقع أن تكون المحادثات مع أوروبا والصين على وجه الخصوص أكثر تعقيدا.

وأضاف كاتريل "المشكلة تكمن في التفاصيل. هذه الاتفاقات لن تكون بالمجان".

وسيراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على انفراجة عندما يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير مع خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يوم السبت في سويسرا.

وقال ترامب أمس الأربعاء إن بكين هي التي بادرت بالمحادثات مضيفا أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية لدفع المفاوضات.

وارتفع الدولار 0.07 بالمئة أمام اليوان الصيني في التعاملات الخارجية.

واستهل الدولار التعاملات على صعود بعد يوم من تحذير مجلس الاحتياطي الاتحادي من المخاطر المتزايدة على الاقتصاد بسبب احتمال ارتفاع التضخم والبطالة.

وأبقت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وقال رئيس المجلس جيروم باول إنه من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد سيواصل وتيرة نموه الثابتة أم سيتأثر بالضبابية الاقتصادية المتزايدة والارتفاع المحتمل للتضخم.