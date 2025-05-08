لماذا تُظهر الأسواق الهندية صموداً رغم التصعيد العسكري مع باكستان؟

رغم تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، حافظت الأسواق المالية الهندية على استقرارها، متجاهلة المخاوف الجيوسياسية ومركّزة على أساسيات الاقتصاد المحلي.

فقد أظهرت مؤشرات البورصة الرئيسية، مثل "نيفتي 50" و"BSE Sensex"، أداءً شبه مستقر، في حين اعتبر خبراء أن العوامل الاقتصادية الداخلية، وعلى رأسها الإصلاحات الهيكلية والطلب المحلي القوي، لعبت دورا حاسما في تهدئة مخاوف المستثمرين، وفقا لموقع cnbc.

وقال موهيت ميربوري، مدير صناديق الأسهم في "SGMC Capital"، إن "الأسس الاقتصادية الراسخة والإصلاحات المستمرة تجعل من الهند خيارا جاذبا في الأسواق الناشئة، حتى في ظل الاضطرابات السياسية المؤقتة".

ويعزو محللون آخرون هذا الهدوء النسبي إلى تطورات إيجابية في الملف التجاري للهند، لا سيما توقيعها اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة، والتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وفي مذكرة للعملاء، أوضحت جوانا تشوا، كبيرة الاقتصاديين للأسواق الناشئة في "سيتي بنك"، أن "ردود فعل الأسواق المالية في الهند تظل معتدلة رغم العمليات العسكرية، مستندة إلى سوابق تاريخية مماثلة، مثل أحداث عام 2019 عقب هجوم بولواما".

وعلى صعيد العملات، تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.33% لتبلغ 84.562 مقابل الدولار الأمريكي، وسط موجة ضعف عامة للعملات الآسيوية. كما انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 6.339%.

من جهته، يرى كانثي باثيني، مدير استراتيجية الأسهم في "WealthMills Securities"، أن تأثير التصعيد العسكري سيعتمد على مدى اتساعه، موضحا أن "ردا محدودا سيبقي الأسواق مستقرة، بينما قد يؤدي نزاع موسّع إلى تراجع الثقة".

وفي الوقت الذي أشار فيه بعض المحللين إلى أن العملية الأخيرة جاءت أكثر اتساعا من نظيراتها في 2016 و2019، فإن رد الفعل الهادئ نسبيا من جانب المستثمرين يعكس اعتقادا سائداً بأن التصعيد لن يطول.