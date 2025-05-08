الذهب يرتفع بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتضخم وسوق العمل، في وقت يترقب فيه المستثمرون مستجدات محادثات التجارة الأمريكية الصينية بعد أيام.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3392.90 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.16 بتوقيت غرينتش. كما كسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3399.80 دولارا للأوقية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع في ريلاينس سيكيوريتيز "انصب التركيز في سوق الذهب على تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي، فقد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه أشار إلى مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة".

وثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس الأربعاء، لكنه قال إن احتمالات ارتفاع التضخم والبطالة زادت، في الوقت الذي يواجه فيه صانعو السياسات تأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وألمح ترامب إلى أن الصين هي من بادرت بالدعوة لمحادثات التجارة رفيعة المستوى المقبلة بين البلدين، وقال إنه غير مستعد لخفض رسوم الواردات على السلع الصينية من أجل جذب بكين إلى طاولة المفاوضات.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "خطاب ترامب الأكثر حدة بشأن المفاوضات التجارية مع الصين يؤثر أيضا على معنويات السوق".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الخميس.

ويعد الذهب عادة أداة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، وينتعش عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت الهند هجوما على باكستان والشطر التابع لها من كشمير أمس الأربعاء على خلفية مقتل سياح في كشمير الشهر الماضي. وتعهدت باكستان بالرد وقالت إنها أسقطت خمس طائرات هندية.

وسجل الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3500.05 دولار في 22 أبريل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.85 دولارا للأوقية، وأضاف البلاتين 0.9 بالمئة ليصل إلى 982.81 دولارا، فيما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 969.93 دولارا.