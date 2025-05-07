النفط يتراجع مع ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين



انخفضت أسعار النفط قليلاً الأربعاء بعد أن تعافت من موجة بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع، مع تحول تركيز المستثمرين إلى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع المقبل.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً أو حوالي 1.14 % للبرميل إلى 61.44 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً أو 1.12 % إلى 58.43 دولاراً للبرميل.

وهوى الخامان إلى أدنى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع بعد أن قرر تحالف أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج مما عزز مخاوف من تخمة المعروض في وقت زادت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية من مخاوف الطلب.

ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون في سويسرا، فيما قد تكون الخطوة الأولى نحو إنهاء حرب تجارية بينهما تسببت في اضطراب الاقتصاد العالمي.

وتأتي المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أسابيع من التوتر المتصاعد الذي شهد ارتفاع الرسوم الجمركية على واردات السلع بين أكبر اقتصادين في العالم إلى ما يزيد على 100 بالمئة.

وقال تياجو دوارتي، محلل السوق في أكسي، «الاجتماع قد يشير إلى تحسن في العلاقات، إلا أن توقعات تحقيق انفراجة لا تزال منخفضة».

وأضاف «ما لم تحصل الولايات المتحدة على تنازلات تجارية كبيرة، فمن غير المرجح حدوث مزيد من التهدئة».

ويترقب المستثمرون أيضاً قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المرتقب بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. ويتوقعون بقاء سعر الفائدة في نطاق 4.25-4.50 % حتى اجتماع البنك المقرر يومي 29 و30 يوليو.

في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت مليوني برميل إلى 438.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 833 ألف برميل.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين، مما أثار مخاوف المحللين من ضعف الطلب قبل عطلة رسمية في الولايات المتحدة هذا الشهر.

وللحد من الخسائر، أشار منتجون أمريكيون إلى أنهم سيخفضون الإنفاق، محذرين من أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ربما يكون بلغ ذروته.

علاوة على ذلك، قال تاماس فارجا، المحلل في بي.في.إم، إن الصراع في الشرق الأوسط يزيد من علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف أن من المتوقع أن يستمر تقلب الأسعار في ظل زيادة إمدادات أوبك+ بشكل أسرع من المتوقع، في حين لا يزال من غير الممكن التنبؤ بعملية صنع القرار في الولايات المتحدة.