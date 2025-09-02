النفط يرتفع قبل اجتماع لتحالف أوبك+

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الثلاثاء" قبل اجتماع لتحالف أوبك+ يوم الأحد، مع تزايد المخاوف إزاء اضطراب الإمدادات وسط تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وصعد خام برنت 31 سنتا، أو 0.45 بالمئة تقريبا ليسجل 68.46 دولار للبرميل ، بعد ارتفاعه أكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 64.96 دولار للبرميل، بزيادة 95 سنتا أو نحو 1.48 بالمئة. ولم تكن هناك أسعار تسوية للعقود الآجلة للخام الأمريكي أمس الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وقال المحلل المستقل جوراف شارما "تتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو الارتفاع قبيل قرار أوبك+ والمخاوف الجيوسياسية إزاء اتجاه حصة روسيا في مجموعة الإمداد بالخام".

وسيترقب المستثمرون اجتماعا لثمانية أعضاء في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في السابع من سبتمبر.

ويعتقد المحللون أن التحالف لن يخفف التخفيضات الطوعية المتبقية من الأعضاء الثمانية، ومنهم السعودية وروسيا، والتي تدعم السوق وتحافظ على الأسعار في نطاق 60 دولارا للبرميل.

وذكر شارما أن تحالف أوبك+ قد ينتظر مزيدا من البيانات بعدما انتهى موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة "الاثنين"، قبل اتخاذ قراره المقبل، مع أخذ توقعات تسجيل فائض في المعروض في الربع الأخير من العام بعين الاعتبار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن توقعات إظهار البيانات الأمريكية تراجعا آخر في مخزونات الخام يعطي دفعة للسوق أيضا.