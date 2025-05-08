أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، أمس، انخفاض مبيعات التجزئة في إيطاليا بصورة غير متوقعة خلال مارس الماضي، بعد انتعاش طفيف خلال فبراير الماضي.

وتراجعت قيمة المبيعات بنسبة 0.5% على أساس شهري خلال مارس الماضي، بعد ارتفاع 0.1% خلال فبراير الماضي، وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمو المبيعات 0.2%.

وانكمشت مبيعات الأغذية 0.5% على مدار الشهر بسبب اختلاف توقيت عيد الفصح، الذي جاء هذا العام خلال أبريل الماضي، في حين حل العام الماضي في مارس الماضي وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات المنتجات الغذائية 0.2%.

وانخفضت مبيعات التجزئة على أساس سنوي إلى 2.8% خلال مارس الماضي مقارنة بـ1.4% في فبراير الماضي.